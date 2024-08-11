Петербургских строителей поздравили с профессиональным праздником

Профессионализм и преданность петербургских строителей позволили решить многие давние проблемы города. Например, в этом году будет ликвидирован дефицит социальных объектов: школ, детских садов и поликлиник.
«Таких темпов строительства нет ни в одном регионе. И при этом каждый объект — высочайшего качества, в полном соответствии с нашим “петербургским стандартом”, — говорится в сообщении Смольного.
Также город смог построить более 17 миллионов квадратных метров жилья, таким образом вдвое сократив очередь на улучшение жилищных условий.
Сейчас в Петербурге возводятся масштабные проекты: Широтная магистраль скоростного движения, Большой Смоленский мост, станции метро и многие другие объекты. Планируется создание туристического кластера «Горская», КАД-2 и Высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая свяжет две столицы.