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Петербургских строителей поздравили с профессиональным праздником

В Петербурге отмечают День строителя. Всех причастных к профессии поздравили с праздником и отметили высокий профессионализм и значительный вклад в развитие города. Строительный комплекс Северной столицы играет большую роль в текущее время, сообщили в Смольном.

Источник: РИА "Новости"

Профессионализм и преданность петербургских строителей позволили решить многие давние проблемы города. Например, в этом году будет ликвидирован дефицит социальных объектов: школ, детских садов и поликлиник.

«Таких темпов строительства нет ни в одном регионе. И при этом каждый объект — высочайшего качества, в полном соответствии с нашим “петербургским стандартом”, — говорится в сообщении Смольного.

Также город смог построить более 17 миллионов квадратных метров жилья, таким образом вдвое сократив очередь на улучшение жилищных условий.

Сейчас в Петербурге возводятся масштабные проекты: Широтная магистраль скоростного движения, Большой Смоленский мост, станции метро и многие другие объекты. Планируется создание туристического кластера «Горская», КАД-2 и Высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая свяжет две столицы.

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