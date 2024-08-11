В Ростове почти месяц ищут пенсионера, пропавшего без вести

Последний раз горожанина видела 20 июля. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Родные пытались отыскать дедушку самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди помогли распространить ориентировку в соцсетях.