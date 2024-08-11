В Ростове почти месяц ищут пенсионера, пропавшего без вести

В Ростове без вести пропал 69-летний мужчина. О местонахождении Павла Полуэктова ничего не известно больше трех недель. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Последний раз горожанина видела 20 июля. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Родные пытались отыскать дедушку самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди помогли распространить ориентировку в соцсетях.
Рост пропавшего составляет 183 сантиметра, телосложение худощавое. У пенсионера карие глаза и длинные седые волосы. В день исчезновения Павел был одет в черно-белую рубашку и синие штаны. Из обуви — серые кроссовки.