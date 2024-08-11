Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности в ночь на 12 августа

— Луна в ночь максимума примет фазу первой четверти. Она скроется за горизонт после 22:00 [мск] (00:00 по времени Астаны) и не помешает наблюдению Персеид. В ночь максимума, 12 августа, ожидается около 120 метеоров в час или один-два метеора в минуту в зените. Поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро — в восточном направлении [он будет виден] высоко над горизонтом, — уточнили астрономы.