За субботу южноуральские полицейские задержали 6 пьяных мотоциклистов

Как сообщает пресс-служба ведомства только за прошедшую субботу удалось выявить 70 административных правонарушений.
Шестеро мотоциклистов имели признаки состояния алкогольного опьянения, ещё 20 человек задержали за управление двухколёсным транспортом без прав. На всех составлены административные акты. На спецстоянку было доставлено 19 транспортных средств.
Также в пресс-службе Госавтоинспекции отметили, что сначала проведения мероприятия «Мотоциклист» удалось выявить и пресечь 400 административных правонарушений.
«Мероприятия будут продолжены», — подчеркнули в пресс-службе ГАИ по Челябинской области.