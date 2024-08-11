Губернатор Игорь Кобзев обсудил развитие Усть-Удинского района с жителями

— Уже стало доброй традицией проводить встречи с жителями в конце рабочей поездки. Это отличная возможность подвести итоги работы на территории, сделать пометки о недочетах, дать поручения. Важно, что в решение вопросов на встречах сразу включаются как министры, так и местные власти, это выстроенная командная работа, — поделился губернатор Игорь Кобзев.