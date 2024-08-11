Губернатор Игорь Кобзев обсудил развитие Усть-Удинского района с жителями

Во время рабочей поездки в Усть-Удинский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по традиции провел встречу с местными жителями. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, глава отметил активных горожан и вручил часы участникам спецоперации.
— Уже стало доброй традицией проводить встречи с жителями в конце рабочей поездки. Это отличная возможность подвести итоги работы на территории, сделать пометки о недочетах, дать поручения. Важно, что в решение вопросов на встречах сразу включаются как министры, так и местные власти, это выстроенная командная работа, — поделился губернатор Игорь Кобзев.
Помимо встречи с местным населением глава Приангарья также заехал в районную больницу. Часть зданий находится в ненадлежащем состоянии, поэтому Игорь Кобзев поручил областному Минздраву возвести модульную амбулаторию. Это поможет предоставить жителям доступ к современной медпомощи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Осинском районе губернатор Иркутской области проверил, как продвигается модернизация библиотеки. Также в муниципальном образовании во всю идет строительство Дома культуры.