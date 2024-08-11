Дмитрий Рябыкин назвал Омск идеальным местом проведения Матча звезд КХЛ

В следующем году в Новосибирске пройдет спортивное шоу Матч звезд КХЛ. Однако бывший тренер омского «Авангарда», Дмитрий Рябыкин, считает, что Омск также мог бы стать отличным местом для проведения этого масштабного мероприятия.
Как отмечает Рябыкин, Сибирь по праву можно считать самым хоккейным регионом России. Он подчеркнул логичность выбора Новосибирска для следующего Матча звезд, но также отметил, что до последнего момента именно Омск претендовал на это событие.
«На мой взгляд, в нынешней ситуации это была бы идеальная столица для звездного праздника. Новая арена, постоянные аншлаги, команда, которая является одним из фаворитов КХЛ. Сплошные плюсы!» — рассказал Рябыкин порталу Russia-hockey.ru.
Эксперт добавил, что в Новосибирске хоккей воспринимается больше как социальный проект, в то время как в Омске «Авангард» соединяет в себе как социальные, так и бизнес-аспекты.