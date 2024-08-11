Обрушившимся полом в омском доме заинтересовался центральный Следком

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального Следственного управления доклад по делу об обрушении в аварийном доме на улице Новосортировочная, 23 в Омске.
Напомним, ЧП произошло 9 августа — ночью в одной из квартир на этаж ниже упал пол в ванной комнате и туалете. Никто из жильцов, к счастью, не пострадал.
Дом был признан аварийным еще в 2017 году, однако из 27 квартир пока расселены только 4.
По факту ЧП региональный СУ СКР проводил доследственную проверку, по результатам которой было заведено уголовное дело.
Глава центрального аппарата Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгения Осадчука подробный доклад о ходе следственных действий и итогах расследования. Исполнение данного поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.