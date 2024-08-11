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Глава СК РФ потребовал разобраться с вырубкой леса под Ростовом

Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о вырубке леса в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В СК РФ потребовали разобраться с вырубкой леса в Ростовской области. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 10 августа.

В приемную Председателя СК России поступило обращение о вырубке большого количества зеленых насаждений в Аксайском районе рядом с автомобильной дорогой в поселок Щепкин. На этом участке планируют построить торговые павильоны, автозаправки и другие объекты, при этом компенсационная высадка растений проведена. Дончане переживают за ухудшения экологической обстановки.

— В СУ СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ростовской области представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.