В Казахстане служат 200 полицейских с именем Абай

Для меня честь носить имя великого поэта и мыслителя. Каждый раз, когда произношу свое имя, все удивляются. С детства мне говорили, что я должен гордиться именем. Конечно же, чувствую большую ответственность, стараюсь соответствовать своему имени и с достоинством его нести. Абая Кунанбаева можно читать в любом возрасте, он универсален и его произведения полезны всем Абай Жаналин.