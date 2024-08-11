В Казахстане служат 200 полицейских с именем Абай

Стражи порядка тоже не остались в стороне. И, несмотря на плотный рабочий график, находясь при исполнении служебных обязанностей, отдали дань памяти великому предку казахов.
В нашей стране служат 200 полицейских с именем Абай. Среди них есть и полные тезки известного писателя.
К примеру, в ДП Карагандинской области служит Абай Кунанбаевич Жаналин. Он является начальником штаба полка патрульной полиции управления полиции Караганды, имеет 22-летний стаж в органах внутренних дел.
Имя писателя дал ему дядя, с намерениями, чтобы он стал таким же успешным и образованным, как великий казахский просветитель Абай.
Для меня честь носить имя великого поэта и мыслителя. Каждый раз, когда произношу свое имя, все удивляются. С детства мне говорили, что я должен гордиться именем. Конечно же, чувствую большую ответственность, стараюсь соответствовать своему имени и с достоинством его нести. Абая Кунанбаева можно читать в любом возрасте, он универсален и его произведения полезны всем Абай Жаналин.
Абай Кунанбаевич вместе с женой воспитывают троих детей. Одну из дочерей дедушка Кунанбай назвал — Зере. Так семья пополнилась еще одним известным именем.
В каждой области есть свой полицейский Абай. К слову, в Павлодарской области служат восемь офицеров с именем великого поэта.
На родине поэта больше всего его соименников. Например, сотрудник полиции Абай Сагиулы родился в селе Такыр Курчумского района. Абай родился в многодетной семье. Сегодня работает в изоляторе временного содержания Уланского районного отдела полиции Восточно-Казахстанской области.
По его словам, обеспечение безопасности населения, дисциплинированность, готовность к учебным ситуациям требуют ответственности и профессионализма.
Я младший в семье, поэтому имя дала мне мама. К сожалению, мамы сейчас нет с нами. Она дала мне имя великого казахского поэта Абая Кунанбаева с намерением быть известным человеком, образованным, сознательным гражданином. Я с честью ношу его и горжусь Абай Сагиулы.
Все 200 полицейских, гордо носящих имя великого Абая, имеют много целей. Каждый считает своим главным долгом — добросовестно служить на благо страны.
Назира Маханова.