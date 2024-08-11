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На Ирбитской ярмарке выступила группа «Чайф»

На старейшую Ирбитскую ярмарку съехались мастера и торговцы из 25 российских регионов.

Источник: Российская газета

Жителям и гостям Ирбита предлагают приобрести продукты питания, товары повседневного спроса, украшения, изделия декоративно-прикладного искусства и многое другое. В гастрономических рядах раздолье для гурманов — плов, шашлык, пельмени, чебуреки и разнообразные сладости.

В культурной программе — спектакли, концерты и даже необычные экскурсии по городу с аудиогидом на мотоцикле «Урал». На главной сцене ярмарки выступили Уральский государственный русский народный хора, ансамбль танца «Улыбка» Свердловской детской филармонии. 10 августа зрители приветствовали хедлайнера — группу «Чайф».

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