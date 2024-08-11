На Ирбитской ярмарке выступила группа «Чайф»

В культурной программе — спектакли, концерты и даже необычные экскурсии по городу с аудиогидом на мотоцикле «Урал». На главной сцене ярмарки выступили Уральский государственный русский народный хора, ансамбль танца «Улыбка» Свердловской детской филармонии. 10 августа зрители приветствовали хедлайнера — группу «Чайф».