Белорусам рассказали, что делать, если увидели атакующий дрон. В «Гомельэнерго» составили памятку

Первое, что рекомендуют специалисты из «Гомельэнерго», это соблюдать спокойствие и принять меры по обеспечению собственной безопасности.
Рекомендуется, если позволяет время, спрятаться в строении подальше от окон и стеклянных витрин или укрыться за деревьями с густой кроной.
Если дрон уже близко и добраться до ближайшего надежного укрытия не получится, необходимо упасть на землю и локти прижать к телу. В случае, если поблизости есть яма, канава или траншея, рекомендуется попытаться прыгнуть туда. Это даст дополнительную защиту от осколков и взрывной волны. Необходимо оставаться на земле, пока не прекратятся взрывы!
Если вы находитесь дома, необходимо идти в комнату, отделенную двумя глухими стенами от стороны прилета дронов. Самым безопасным местом в доме при такой ситуации считается ванная комната.
Если в момент налета вы находитесь в автомобиле, ни в коем случае не пытайтесь уехать. Остановите машину, выберитесь из нее и расположитесь на земле, чтобы минимизировать риск повреждений.
Важно ни в коем случае не трогать упавший дрон и не подходить близко.
Если есть возможность, рекомендуется оградить место приземления и не позволять другим людям приближаться к нему. Также необходимо немедленно сообщить по телефону 112.