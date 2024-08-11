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Белорусам рассказали, что делать, если увидели атакующий дрон. В «Гомельэнерго» составили памятку

В Telegram-канале «Гомельэнерго» появилась памятка, как себя вести белорусам при атаке дронов. В сообщении также отмечается, что данные правила важно изучить жителям приграничных территорий.

Первое, что рекомендуют специалисты из «Гомельэнерго», это соблюдать спокойствие и принять меры по обеспечению собственной безопасности.

Рекомендуется, если позволяет время, спрятаться в строении подальше от окон и стеклянных витрин или укрыться за деревьями с густой кроной.

Если дрон уже близко и добраться до ближайшего надежного укрытия не получится, необходимо упасть на землю и локти прижать к телу. В случае, если поблизости есть яма, канава или траншея, рекомендуется попытаться прыгнуть туда. Это даст дополнительную защиту от осколков и взрывной волны. Необходимо оставаться на земле, пока не прекратятся взрывы!

Если вы находитесь дома, необходимо идти в комнату, отделенную двумя глухими стенами от стороны прилета дронов. Самым безопасным местом в доме при такой ситуации считается ванная комната.

Если в момент налета вы находитесь в автомобиле, ни в коем случае не пытайтесь уехать. Остановите машину, выберитесь из нее и расположитесь на земле, чтобы минимизировать риск повреждений.

Важно ни в коем случае не трогать упавший дрон и не подходить близко.

Если есть возможность, рекомендуется оградить место приземления и не позволять другим людям приближаться к нему. Также необходимо немедленно сообщить по телефону 112.