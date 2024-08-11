Победительницу конкурса «Мисс Москва — 2018» обманули на 5 млн рублей

Когда стартовал один из этапов конкурса «Мисс Земля», Семеренко поняла, что не включена в список участниц. Она еще раз попробовала связаться с кастинг-директором, но ей не удалось. В августе текущего года девушка обратилась в полицию и потребовала привлечь мужчину к ответственности за мошенничество.