Победительницу конкурса «Мисс Москва — 2018» обманули на 5 млн рублей

По словам собеседника, девушка на конкурсе в 2018 году познакомилась с мужчиной, представившимся кастинг-директором конкурса «мисс Екатеринбург». Он рассказал Семеренко, что может отправлять девушек на различные конкурсы красоты международного уровня, и она продолжила общение с ним.
В 2021 году кастинг-директор предложил Семеренко принять участие в конкурсе красоты в Таиланде. Она заплатила ему внушительную сумму денег и выступила на конкурсе. Позже, в 2023 году их общение активизировалось — мужчина предложил ей побороться за титул «Мисс Земля» во Вьетнаме. Девушка согласилась.
Тогда агент сообщил, что ей нужно заплатить за переговоры с руководителем конкурса, за участие и вход в четверку победительниц. Семеренко спустя несколько встреч передала злоумышленнику в общей сложности более 5 млн рублей. После этого кастинг-директор пропал и перестал выходить на связь.
Когда стартовал один из этапов конкурса «Мисс Земля», Семеренко поняла, что не включена в список участниц. Она еще раз попробовала связаться с кастинг-директором, но ей не удалось. В августе текущего года девушка обратилась в полицию и потребовала привлечь мужчину к ответственности за мошенничество.
Семеренко в 2018 году одержала победу в конкурсе «Мисс Москва». Позже, в марте следующего года, стало известно, что ее лишили данного титула, поскольку она нарушила ряд условий договора и не выполнила свои обязанности. Сама девушка назвала данные обвинения клеветой, предположив, что причина лишение ее титула кроется в другом.