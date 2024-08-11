Умер экс-советник президента Асламбек Аслаханов

«Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром. Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта», — сказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев ТАСС.
В разные годы Асламбек Аслаханов также был сенатором в Совфеде от Омской области и депутатом Госдумы от Чечни, а также председателем комитета Верховного Совета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В 2004 году во время теракта в Беслане он получил полномочия на переговоры с террористами, однако прибыл в Северную Осетию уже после начала штурма школы.
У Асламбека Аслаханова более 100 государственных, ведомственных, региональных и международных наград. В их Числе ордена «За заслуги перед Отечеством», Дружбы и Почета. Господин Аслаханов также был четырехкратным чемпионом мира среди ветеранов.