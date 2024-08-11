Умер экс-советник президента Асламбек Аслаханов

В разные годы Асламбек Аслаханов также был сенатором в Совфеде от Омской области и депутатом Госдумы от Чечни, а также председателем комитета Верховного Совета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В 2004 году во время теракта в Беслане он получил полномочия на переговоры с террористами, однако прибыл в Северную Осетию уже после начала штурма школы.