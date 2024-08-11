Благоустройство Майской средней школы завершается в Осинском районе

Делегация министров вместе с губернатором Иркутской области работают в Осинском районе. Игорь Кобзев во время визита посетил Майскую среднюю школу. Как сообщили в пресс-службе правительства региона капитальный ремонт в объекте образования провели еще в 2023 году.
— Теперь нужно благоустроить территорию, работы должны быть закончены к 27 августа. Будем контролировать, чтобы подрядчик успел в срок. В этой школе обучается 223 ребенка, они должны пойти 1 сентября в школу, которая обновлена как внутри, так и снаружи, — отметил первый зампред правительства региона Руслан Ситников.
На благоустройство школьной территории выделили 5,3 млн рублей. Подрядная организация не успевает закончить в оговоренные сроки, поэтому должные министерства взяли объект на контроль.
В прошлом году на капитальный ремонт здания потратили 55,6 миллиона. На эти деньги была обновлена кровля и инженерные сети, проведены работы внутри учреждения образования. Также была куплена техника для кабинета трудов, столовой и интерактивное спортивное оборудование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Приангарья встретился с жителями Усть-Удинского района. А также поручил возвести модульную амбулаторию.