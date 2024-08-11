Благоустройство Майской средней школы завершается в Осинском районе

— Теперь нужно благоустроить территорию, работы должны быть закончены к 27 августа. Будем контролировать, чтобы подрядчик успел в срок. В этой школе обучается 223 ребенка, они должны пойти 1 сентября в школу, которая обновлена как внутри, так и снаружи, — отметил первый зампред правительства региона Руслан Ситников.