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Для жителей Карабаша запустили дополнительный автобус № 389 до Миасса

Маршрут ввели из-за временного перекрытия дороги.

Источник: РИА "Новости"

Дополнительный автобус № 389 запустят с 12 августа для жителей Карабаша для поездок в Миасс. Решение принято из-за временного перекрытия подтопленной дороги областного значения. Сообщает администрация Миасского городского округа.

Движение транспорта организовано по маршруту «Ур. Добровольцев — Тыелга» (с подъездом к месту затопления) для обеспечения подвоза жителей. Высадка — по требованию.

График отправления автобуса

От остановки "Ур. Добровольцев:

  • 8:10
  • 12:45
  • 17:30

От места подтопления на автодороге «Миасс-Карабаш-Кыштым»:

  • 7:20
  • 11:20
  • 16:50

Напомним, с 12 августа в Челябинске прекращает курсировать 12-я маршрутка сообщением Александра Шмакова — ЧТЗ. Об этом уведомил власти перевозчик, сославшись на нехватку подвижного состава и водителей.