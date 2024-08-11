Для жителей Карабаша запустили дополнительный автобус № 389 до Миасса

Дополнительный автобус № 389 запустят с 12 августа для жителей Карабаша для поездок в Миасс. Решение принято из-за временного перекрытия подтопленной дороги областного значения. Сообщает администрация Миасского городского округа.
Движение транспорта организовано по маршруту «Ур. Добровольцев — Тыелга» (с подъездом к месту затопления) для обеспечения подвоза жителей. Высадка — по требованию.
График отправления автобуса
От остановки "Ур. Добровольцев:
- 8:10
- 12:45
- 17:30
От места подтопления на автодороге «Миасс-Карабаш-Кыштым»:
- 7:20
- 11:20
- 16:50
Напомним, с 12 августа в Челябинске прекращает курсировать 12-я маршрутка сообщением Александра Шмакова — ЧТЗ. Об этом уведомил власти перевозчик, сославшись на нехватку подвижного состава и водителей.