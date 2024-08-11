Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах

«Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой», — сказал журналистам Охлобыстин, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в «Остров Фортов» в Кронштадте.
Он добавил, что решение о переезде в другую страну — это частный выбор каждого. «Если дело не касается откровенного предательства, то и оценивать нечего. Кто-то чувствует себя в своей тарелке, как я чувствую себя. Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен», — сказал Охлобыстин.