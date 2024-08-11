В Молдавии сообщили о резком росте числа больных COVID-19

«Что касается резкого увеличения случаев заражения COVID-19, которое наблюдается повсюду в мире, в том числе и у нас, я хотела бы дать некоторые объяснения. Рост объясняется увеличением количества поездок в августе, месяце отпусков, что обеспечивает более быструю передачу инфекции», — написала Немеренко на своей странице в соцсети Facebook*.