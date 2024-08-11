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В Молдавии сообщили о резком росте числа больных COVID-19

Минздрав Молдавии: число случаев COVID-19 выросло в десятки раз за месяц.

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Количество случаев коронавируса выросло в Молдавии в десятки раз за последний месяц, заявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко, объяснив это периодом отпусков.

По ее данным, в Молдавии за последний месяц зарегистрировано 1710 случаев COVID-19, из них 144 в Приднестровском регионе, по сравнению с 97 в июне.

«Что касается резкого увеличения случаев заражения COVID-19, которое наблюдается повсюду в мире, в том числе и у нас, я хотела бы дать некоторые объяснения. Рост объясняется увеличением количества поездок в августе, месяце отпусков, что обеспечивает более быструю передачу инфекции», — написала Немеренко на своей странице в соцсети Facebook*.

По ее словам, распространение вируса в Молдавии находится под контролем. Она напомнила, что в случае подозрений анализы на коронавирус можно сдать бесплатно.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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