Гроза и дожди: где объявлены штормовые предупреждения в Казахстане

Ночью на западе, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, днем порывы 18 метров в секунду.