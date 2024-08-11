Гроза и дожди: где объявлены штормовые предупреждения в Казахстане

В Астане днем ожидается гроза.
В Алматы сохранится высокая пожарная опасность.
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду.
Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На северо-востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15−18 метров в секунду. Сохранится высокая пожарная опасность.
Днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, днем на востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на западе, севере, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный, днем порывы 18 метров в секунду.
На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. На западе области ожидается, на востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза.
Ночью на севере, западе, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем на западе, востоке, юге области — гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза.
Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере, в центре области 15−20 метров в секунду. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15−20 метров в секунду. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ожидается высокая пожарная опасность.
На юге, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем на юге, западе области порывы 15−20 метров в секунду. В Павлодаре днем ожидается гроза.
На юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, западе области ожидается туман.
В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере области 15−20 метров в секунду.
Утром и днем на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.
Днем на востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке области Ұлытау ожидается гроза. На большей части области сохранится чрезвычайная, на востоке области сохранится высокая пожарная опасность.