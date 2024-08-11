Альт-рок-группа black midi объявила о «неопределенном конце» своей деятельности

Английская рок-группа black midi объявила о том, что прекращает свою деятельность. Новостью поделился фронтмен коллектива Джорди Грип, отвечая на вопрос поклонника о записи нового материала.
Музыкант не стал распространяться о причинах распада, но заявил, что black midi «были интересной группой», которой наступил «неопределенный конец». Поначалу поклонники восприняли это как шутку, но вскоре новость подтвердил басист Кэмерон Пиктон.
По словам музыканта, это заявление стало для остальных участников black midi сюрпризом. Как передает NME, они заранее условились не называть происходящее «распадом». Пиктон заявил, что очень удивлен и теперь может только посмеяться. Также он воодушевил поклонников новостью о том, что скоро начнёт работу над собственной пластинкой.
Black Midi собрались в 2017 году и быстро привлекли внимание, выпуская шумную экспериментальную рок-музыку. Критики сравнивали их песни с другими группами современного постпанка — Black Country New Road, Viagra Boys, Shame, Squid и другими. Всего коллектив выпустил три студийных альбома.
Ранее в этом году о конце творческого пути также сообщила британская рок-группа You Me At Six.