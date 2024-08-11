Альт-рок-группа black midi объявила о «неопределенном конце» своей деятельности

По словам музыканта, это заявление стало для остальных участников black midi сюрпризом. Как передает NME, они заранее условились не называть происходящее «распадом». Пиктон заявил, что очень удивлен и теперь может только посмеяться. Также он воодушевил поклонников новостью о том, что скоро начнёт работу над собственной пластинкой.