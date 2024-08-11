Глава СК взял на контроль проверку о нарушении прав жильцов дома в Иркутске

Глава Следкома России взял на контроль ситуацию с нарушением прав жильцов дома по улице Гоголя. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СК РФ дом был сдан в 2013 году, но здание уже не отвечает требованиям. Разрушается фасад, ползут трещины и крошатся кирпичи.