Глава СК взял на контроль проверку о нарушении прав жильцов дома в Иркутске

Глава Следкома России взял на контроль ситуацию с нарушением прав жильцов дома по улице Гоголя. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СК РФ дом был сдан в 2013 году, но здание уже не отвечает требованиям. Разрушается фасад, ползут трещины и крошатся кирпичи.
— Застройщик, в чьи обязанности входит обслуживание дома, признан банкротом, в связи с чем собственникам рекомендуют проводить ремонтные работы за свой счет. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Иркутской области по данному факту организована процессуальная проверка, — сообщили правоохранители.
Александр Бастрыкин поставил на контроль итог проверки и поручил главе регионального Следкома отчитаться о текущих результатах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии 11 августа зарегистрировали землетрясение. Каких оно было баллов пока неизвестно. Сейсмологи отмечают, что толчки достигли 11 энергетического класса.