Пермские газовики снова продают корпоративную квартиру в Москве

Московская квартира досталась «Газпром газораспределение Пермь» еще в 90-е годы прошлого века и долгие годы использовалась в служебных целях командированных сотрудников АО. Однако несколько лет назад совет директоров компании признал этот актив непрофильным — офис вышестоящей организации «Газпром межрегионгаз» давно находится в Санкт-Петербурге, и теперь нет необходимости содержать корпоративную квартиру в Москве. «Газпром газораспределение Пермь» год назад уже пыталось продать свою корпоративную квартиру в Москве, тогда ее цена составляла 35,6 млн руб. На участие в торгах не подали ни одной заявки.