Пермские газовики снова продают корпоративную квартиру в Москве

Как указано в условиях открытого аукциона на сайте «Газпрома», 4-комнатная квартира находится в многоквартирном жилом доме в районе Дорогомилово — по ул. 1812 года, 9. Площадь квартиры составляет 97,1 кв. м. Актив продается за 36,1 млн руб. — это на 570 тыс. руб. больше, чем составляла цена квартиры год назад.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 сентября. Проведение процедуры продажи назначено на 9 сентября.
Московская квартира досталась «Газпром газораспределение Пермь» еще в 90-е годы прошлого века и долгие годы использовалась в служебных целях командированных сотрудников АО. Однако несколько лет назад совет директоров компании признал этот актив непрофильным — офис вышестоящей организации «Газпром межрегионгаз» давно находится в Санкт-Петербурге, и теперь нет необходимости содержать корпоративную квартиру в Москве. «Газпром газораспределение Пермь» год назад уже пыталось продать свою корпоративную квартиру в Москве, тогда ее цена составляла 35,6 млн руб. На участие в торгах не подали ни одной заявки.