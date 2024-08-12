Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермские газовики снова продают корпоративную квартиру в Москве

АО «Газпром газораспределение Пермь» снова выставило на аукцион корпоративную квартиру в Москве. Год назад компании не удалось продать ее на торгах.

Источник: Reuters

Как указано в условиях открытого аукциона на сайте «Газпрома», 4-комнатная квартира находится в многоквартирном жилом доме в районе Дорогомилово — по ул. 1812 года, 9. Площадь квартиры составляет 97,1 кв. м. Актив продается за 36,1 млн руб. — это на 570 тыс. руб. больше, чем составляла цена квартиры год назад.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 сентября. Проведение процедуры продажи назначено на 9 сентября.

Московская квартира досталась «Газпром газораспределение Пермь» еще в 90-е годы прошлого века и долгие годы использовалась в служебных целях командированных сотрудников АО. Однако несколько лет назад совет директоров компании признал этот актив непрофильным — офис вышестоящей организации «Газпром межрегионгаз» давно находится в Санкт-Петербурге, и теперь нет необходимости содержать корпоративную квартиру в Москве. «Газпром газораспределение Пермь» год назад уже пыталось продать свою корпоративную квартиру в Москве, тогда ее цена составляла 35,6 млн руб. На участие в торгах не подали ни одной заявки.

недвижимость