Группа Skillet анонсировала новый альбом Revolution

В поддержку альбома уже вышел лид-сингл Unpopular, а также клип по его мотивам. По словам лидера Skillet Джона Купера, это светлая песня с простым посылом. Текст обращается к людям, которые чувствуют себя одиноко и не знают, где их место, и напоминает, что им необязательно быть популярными, чтобы быть счастливыми.