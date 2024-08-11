Колумбус
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа Skillet анонсировала новый альбом Revolution

Христианская рок-группа Skillet анонсировала выход новой пластинки. Revolution увидит свет 1 ноября и станет для коллектива первым релизом, выпущенным их собственными усилиями.

Источник: Звук

Христианская рок-группа Skillet анонсировала выход новой пластинки. Revolution увидит свет 1 ноября и станет для коллектива первым релизом, выпущенным их собственными усилиями.

В поддержку альбома уже вышел лид-сингл Unpopular, а также клип по его мотивам. По словам лидера Skillet Джона Купера, это светлая песня с простым посылом. Текст обращается к людям, которые чувствуют себя одиноко и не знают, где их место, и напоминает, что им необязательно быть популярными, чтобы быть счастливыми.

Как сообщает Blabbermouth, таков треклист Revolution:

Showtime

Unpopular

All That Matters

Not Afraid

Revolution

Ash In The Wind

Fire Inside Of Me

Defector

Happy Wedding Day (Song)

Death Defier

Ранее в этом году о выходе нового альбома также сообщила метал-группа Opeth.