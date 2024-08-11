Группа Skillet анонсировала новый альбом Revolution

Христианская рок-группа Skillet анонсировала выход новой пластинки. Revolution увидит свет 1 ноября и станет для коллектива первым релизом, выпущенным их собственными усилиями.
В поддержку альбома уже вышел лид-сингл Unpopular, а также клип по его мотивам. По словам лидера Skillet Джона Купера, это светлая песня с простым посылом. Текст обращается к людям, которые чувствуют себя одиноко и не знают, где их место, и напоминает, что им необязательно быть популярными, чтобы быть счастливыми.
Как сообщает Blabbermouth, таков треклист Revolution:
Ранее в этом году о выходе нового альбома также сообщила метал-группа Opeth.