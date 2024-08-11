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В Ростове полиция проводит проверку после стрельбы на Батуринской

В Ростове-на-Дону неизвестные стрелки из травматического оружия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку после стрельбы из травматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось 8 августа на улице Батуринской.

Согласно опубликованной информации, ростовчанка находилась в придомовой территории многоквартирного дома. Женщина неожиданно услышала хлопок и почувствовала резкую боль в ноге. Придя домой, женщина обнаружила на своем теле рану.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.