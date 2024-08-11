Полиция преследовала подростков на каршеринге, которые врезались в дом в Москве

Трагически закончилась попытка школьников угнать машину каршеринга в Москве. Их заметила полиция и стала преследовать, подростки ударили по газам и врезались в здание на большой скорости. Один из них погиб, остальные — в больнице. 15-летний водитель пытался сбежать, но его задержали. По одной из версий, нарушители использовали чужой аккаунт, по другой — прошлый арендатор просто оставил автомобиль открытым. Подробности — в материале «Газеты.Ru».