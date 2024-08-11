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Певец Александр Маршал выразил соболезнования жителям Нижнего Тагила

Российский певец Александр Маршал, выступивший с концертом на Дне города в Нижнем Тагиле, выразил соболезнования горожанам в связи с трагическими последствиями обрушения многоквартирного дома.

«Конечно, грустно и печально, что у вас произошло девять дней тому назад. Опять сердце разрывается от боли, потому что там были дети…. И сейчас я бы хотел выразить слова горя и скорби о том, что у вас случилось. Я надеюсь, что это больше никогда не повторится», — сказал Александр Маршал перед выступлением.

ЧП в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. В результате взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда 5-этажного жилого дома по адресу: ул. Сибирская, 81. Под завалами погибли 10 человек. Среди них пятеро детей. 16 человек пострадали.

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