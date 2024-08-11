Режиссер Герман рассказал о работе над фильмом о Сергее Эйзенштейне

Сергей Эйзенштейн — советский режиссер театра и кино, теоретик искусства, педагог. Его самими знаменитыми работами стали вышедшие в 1920—1940-х годах прошлого века «Броненосец Потемкин», «Иван Грозный», «Бежин луг» и «Александр Невский». В 1958 году в результате опроса киноведов из 26 стран в рамках Всемирной выставки в Брюсселе фильм «Броненосец Потемкин», был признан «лучшим фильмом всех времён и народов».