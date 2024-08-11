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Режиссер Герман рассказал о работе над фильмом о Сергее Эйзенштейне

Российский кинорежиссер Алексей Герман в воскресенье, 11 августа, рассказал «Известиям», что в настоящее время работает над фильмом о Сергее Эйзенштейне.

Он уточнил, что в центре внимания новой картины будет период жизни великого советского режиссера, ознаменованный съемками кино в Алма-Ате во время эвакуации в начале Великой Отечественной войны.

По словам Германа, фильм будет не только об Эйзенштейне, но и о Центральной Объединенной Киностудии, которая являлась объединением «Мосфильма» и «Ленфильма» в указанный исторический период.

Режиссер уточнил, что сейчас происходит написание сценария фильма.

Сергей Эйзенштейн — советский режиссер театра и кино, теоретик искусства, педагог. Его самими знаменитыми работами стали вышедшие в 1920—1940-х годах прошлого века «Броненосец Потемкин», «Иван Грозный», «Бежин луг» и «Александр Невский». В 1958 году в результате опроса киноведов из 26 стран в рамках Всемирной выставки в Брюсселе фильм «Броненосец Потемкин», был признан «лучшим фильмом всех времён и народов».