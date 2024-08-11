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В начале следующей недели в Воронежской области ожидаются грозы и сильный ветер

Непогода задержится минимум до вечера понедельника.

Сейчас в Колумбусе: +21° 3 м/с 56% 743 мм рт. ст. +23°

В понедельник, 12 августа, в отдельных районах Воронежской области ожидаются грозы и ветер с порывами до 17 м/сек. Об этом сообщает прогностическая карта предупреждений для ЦФО.

Грозы жителям региона стоит опасаться с 6:00 до 18:00, а ветра — с 9:00 до 21:00. В области действует желтый уровень погодной опасности. В самом Воронеже в понедельник днем ожидается кратковременный дождь. Скорость западного ветра составит 8−13 м/сек.

Как сообщало РИА «Воронеж», с понедельника, 12 августа, в Воронеж придет похолодание. Температура воздуха в дневное время опустится до +20 градусов. Согласно прогнозу областного гидрометцентра, во вторник потепления не ожидается. Синоптики прогнозируют облачную погоду и ветер скоростью до 14 м/cек.