В начале следующей недели в Воронежской области ожидаются грозы и сильный ветер

Как сообщало РИА «Воронеж», с понедельника, 12 августа, в Воронеж придет похолодание. Температура воздуха в дневное время опустится до +20 градусов. Согласно прогнозу областного гидрометцентра, во вторник потепления не ожидается. Синоптики прогнозируют облачную погоду и ветер скоростью до 14 м/cек.