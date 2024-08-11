Как Репин относился к революции в России

В 1899 году Илья Репин купил на имя второй жены Натальи Нордман участок земли в поселке Куоккала (сейчас — Репино) у Финского залива на границе с Финляндией. Там он построил усадьбу «Пенаты». К тому времени Репин уже был знаковым мастером своего времени и прославился благодаря картинам «Бурлаки на Волге», «Крестный ход», «Отказ от исповеди», а также портретам Ивана Грозного, царевны Софьи, Серова, Мусоргского и других. Дважды он принимал крупные госзаказы — на картины «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве» и «Юбилейное заседание Государственного совета».