Призеру Олимпийских игр Демеу Жадраеву подарили автомобиль

— Выражаю огромную благодарность всем казахстанцам и в особенности своим землякам. Я постоянно чувствую поддержку с их стороны, поэтому прилагаю все усилия для достижения целей. И могу с уверенностью сказать, что и в дальнейшем продолжу достигать вершин на спортивной арене, — сказал Д. Жадраев.