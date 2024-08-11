Призеру Олимпийских игр Демеу Жадраеву подарили автомобиль

Вернувшись из Франции сразу на малую родину, олимпийский чемпион встретился с земляками, которые горячо и с восхищением встретили спортсмена на центральной площади города Жаркента.
На встречу с Д. Жадраевым пришли более тысяч человек. На мероприятии также приняли участие заместитель акима области Жетысу Диас Есдаулетов, аким Панфиловского района Марат Сагымбек, серебряный призер Пекинской Олимпиады 2008 года, борец Нурбакыт Тенгизбаев, ветераны, молодежь, жители региона.
Сердечно поздравили спортсмена со значимой победой на Олимпиаде в Париже и адресовали свои теплые пожелания Герой Социалистического труда Куляш Айтжанова, председатель районного Совета ветеранов Токтарбай Керимкулов, спортсмен Нурбакыт Тенизбаев.
Демеу Жадраев от всего сердца поблагодарил земляков за душевный прием, отметив, что горячая поддержка казахстанских болельщиков, особенно жетысусцев, придавала ему особую силу в борьбе с соперниками.
— Выражаю огромную благодарность всем казахстанцам и в особенности своим землякам. Я постоянно чувствую поддержку с их стороны, поэтому прилагаю все усилия для достижения целей. И могу с уверенностью сказать, что и в дальнейшем продолжу достигать вершин на спортивной арене, — сказал Д. Жадраев.
В рамках этой встречи олимпийскому призеру, прославившему Казахстан на спортивной арене, вручили ключи от автомобиля. Первому тренеру серебряного призера Жумахану Тургамбекову и личному тренеру Боранбеку Коныратову подарили ключи от автомобилей.
Стоить отметить, что в 2003—2007 годах Демеу Жадраев учился в спортивной школе-интернате для одаренных детей города Талдыкоргана.
Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Демеу Жадраев неоднократно становился призером международных турниров и чемпионатов.