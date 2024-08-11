Несколько районов Ростова останутся без горячей воды

Согласно опубликованной информации, отключения запланированы на Северном, Темернике и районе проспекта Ленина. Без воды десятки домов проведут с 19 по 24 августа. Причиной временных неудобств стала проверка трубопроводов на плотность и прочность перед предстоящим отопительным сезоном.