Несколько районов Ростова останутся без горячей воды

В Ростове-на-Дону жителей предупредили об отключении горячей воды. Об этом сообщили «Ростовские тепловые сети».
Согласно опубликованной информации, отключения запланированы на Северном, Темернике и районе проспекта Ленина. Без воды десятки домов проведут с 19 по 24 августа. Причиной временных неудобств стала проверка трубопроводов на плотность и прочность перед предстоящим отопительным сезоном.
Так, без воды на Северном останутся жители домов по следующим адресам: Капустина — Пацаева — бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — Королева — Космонавтов — Волкова.
На Темернике отключения пройдут на Лелюшенко — Миронова — Думенко. А в районе проспекта Ленина: Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Ленина — Профинтерна — Ярослава Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — Нагибина — Новаторов — Врубовая — Актюбинский.