Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану

В понедельник на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ветер, порывы 15−20 м/с. Днем на большей части региона сохранится сильная жара 35 градусов и чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине — высокая пожарная опасность.