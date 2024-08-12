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УЭБиПК в Пермском крае возглавил Игорь Марьин

В прошлом месяце его назначили И. О. руководителя управления.

Источник: Комсомольская правда

Игоря Марьина назначили руководителем управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю. Информацию об этом «КП-Пермь» сообщили пресс-службе регионального МВД.

«Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю — полковник полиции Игорь Валерьевич Марьин», — сообщается на сайте ГУ МДВ по Пермскому краю.

В прошлом месяце «Комсомолка» писала, что Игоря Марьина назначили временно исполняющим обязанности руководителя УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, что ранее этот пост занимал полковник Роман Тимофеев, но в конце июня он ушел в отставку. Игорь Марьин на тот момент был его заместителем.