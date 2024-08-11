Разметку ночью нанесут на 13 участках дорог в Минске

Работы будут вестись на проспектах Независимости (от ул. Филимонова до ул. Калиновского) и Дзержинского, а также на улицах Кулешова, Рогачевской, Домашевской, Кирова, Жуковского, Ботанической, Золотая Горка, Петруся Бровки, Гикало, Горецкого и в микрорайоне Масюковщина.



Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными.