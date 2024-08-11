Только в 12 районах Беларуси нет ограничений на посещение лесов

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ограничения на посещение лесов действуют практически во всех районах Беларуси, такая информация содержится на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства республики.
Сложная пожароопасная обстановка складывается практически в каждом регионе шести областей, где введен третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов.
Открытыми остаются лишь единичные районы: в частности, Браславский, Пружанский, Столбцовский, Ошмянский, Сморгонский, Островецкий, Докшицкий, Россонский, Городокский, Горецкий, Дрибинский и Мсиславский. Они окрашены на карте зеленым цветом, остальные районы — желтым, они под ограничениями.
При этом дорога в лес для грибников, ягодников и любителей пеших прогулок открыта, но с соблюдением ряда требований. Так, нельзя заезжать в леса на машине, разводить костры, оставлять промасленные или с горючими веществами материалы, что может спровоцировать самовозгорание.
Интерактивная карта Минлесхоза обновляется в режиме реального времени и позволяет оперативно отследить информацию относительно посещения лесов в каждом районе страны.