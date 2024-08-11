Только в 12 районах Беларуси нет ограничений на посещение лесов

При этом дорога в лес для грибников, ягодников и любителей пеших прогулок открыта, но с соблюдением ряда требований. Так, нельзя заезжать в леса на машине, разводить костры, оставлять промасленные или с горючими веществами материалы, что может спровоцировать самовозгорание.