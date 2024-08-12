Подростки из Перми угнали сломанный автомобиль

В отдел полиции Орджоникидзевского района обратился мужчина, который сообщил об угоне. Владелец отечественного автомобиля рассказал, что машина была сломана — в ней не запускался мотор. Пострадавший позвал друзей, и те помогли ему отогнать машину к дому. Однако компания друзей забыла закрыть окна в легковушке, что и привело впоследствии к угону.