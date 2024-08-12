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Подростки из Перми угнали сломанный автомобиль

Они изуродовали замок зажигания, толкнули легковушку и уехали в соседний дачный поселок.

Источник: Комсомольская правда

Пермяки 2009 и 2007 года рождения угнали неисправный автомобиль в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В отдел полиции Орджоникидзевского района обратился мужчина, который сообщил об угоне. Владелец отечественного автомобиля рассказал, что машина была сломана — в ней не запускался мотор. Пострадавший позвал друзей, и те помогли ему отогнать машину к дому. Однако компания друзей забыла закрыть окна в легковушке, что и привело впоследствии к угону.

«Молодые люди пояснили, что, увидев машину с открытыми окнами, они испытали непреодолимое желание покататься на ней и развеять скуку. Изуродовав замок зажигания, они смогли запустить двигатель, толкнув легковушку. После этого юные нарушители уехали в соседний дачный поселок и бросили угнанный автомобиль там» — уточнили в ведомстве.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Молодым людям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.