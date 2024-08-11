Русский и народный: как Суздаль три дня праздновал 1000-летие

Фестиваль живой истории и боевого фехтования, крестный ход, гастрономические площадки, ярмарки, фолк-опера, выступления Димы Билана, Пелагеи, «Бурановских бабушек» и других звезд эстрады — Суздаль, празднуя свое 1000-летие, на три дня превратился в центр культурных событий страны. Поздравить город с юбилеем приехали не только жители соседних городов и регионов, но и иностранные туристы. Что происходило на улицах города
Ежегодно Суздаль, который называют туристической столицей России, посещает до миллиона путешественников. Отметить 1000-летие жемчужины Золотого кольца решили отметить с размахом: празднование растянулось на три дня — с 9 по 11 августа.
Но в целом юбилейные мероприятия проходят в течение всего года. Так, месяц назад Суздальский кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — превратился в концертный зал под открытым небом. Поздравить горожан приезжали артисты Мариинского театра и его художественный руководитель Валерий Гергиев. Под проекционное шоу «Свет Суздаля» звучали опера и музыка русских композиторов. Ничего подобного Суздаль не видел и не слышал все 1000 лет, отмечала директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.
К дню города юбиляр подготовился основательно. Уже в пятницу 9 августа, когда начались официальные празднования, в центре Суздаля перекрыли проезжую часть, сделав его полностью пешеходным. Казалось, что приезжих, особенно из Москвы, в Суздале было больше, чем местных. Для гостей организовали бесплатные парковки и автобусы, которые могли доставить к местам празднования. Их в городе развернулось с десяток: музыкальные, гастрономические, театральные, выставочные.
— Суздаль — это духовный и культурный центр страны. Сквозь тысячелетия он превратился в место силы: люди сюда едут к истокам, к корням, к ощущению Родины, русского пространства и русского простора. Что удивительно — все это не декорация. Здесь сохраняются простые и удивительные традиции народной жизни: продолжают звонить в колокола, здесь дымят печи. Роль Суздаля важна в контексте государства, но и в контексте мировом, пожалуй, тоже. Потому что это та самая наша идентичность и сохранение корней, — сказала «Известиям» мэр города Алиса Бирюкова.
Музей деревянного зодчества на пятницу и субботу превратился в народное подворье «НеSTARеющие традиции». Все желающие могли посетить здесь выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества «Суздаль мастеровой». Уйти с пустыми руками было непросто: на выставке были представлены различные изделия ручной работы от местных ремесленников.
Прикоснуться к прошлому и поучаствовать в рыцарских турнирах можно было на берегу реки Каменка у стен Покровского монастыря. Здесь проходил фестиваль живой истории и боевого фехтования «Суздаль-град». Специально для него построили средневековую таверну, где можно было отведать русские народные угощения.
Тех, кого больше интересовала культурная программа, ждал концерт в народном стиле. Для горожан и гостей города выступили фолк-группа «Бурановские бабушки», ансамбль «Владимирские рожечники», заслуженная артистка РФ Лидия Музалева и Владимирский русский оркестр с солистами областной филармонии.
Туристов в городе и правда много. И приезжают многие сюда не по разу. Один из них — Владимир Баранников, только за последние два года он посетил Суздаль пять раз. Поздравить город с юбилеем он приехал уже вместе с двумя внучками. Девочки гуляли по суздальским улицам, одетые в русские народные костюмы.
— Мы год ждали этот праздник одной из первых столиц Руси. Видим, сколько изменений произошло в сравнении с прошлым годом. Народные костюмы, кстати, купили еще раньше здесь же. Носим везде: в Ярославле, Костроме, Владимире. Все Золотое кольцо объехали, а теперь снова приехали в Суздаль на празднование 1000-летия, — поделился он с «Известиями».
В Суздаль съехались даже туристы из Европы. Немец Даниэль Каренбауэр прибыл из города Гейдельберг. «Известиям» он рассказал, что путешествует по разным городам России в составе небольшой группы из представителей Германии, Швейцарии и Австрии. Все они приятно впечатлены увиденным.
— Но больше всего нас поразили и поражают люди. Именно их сердечность и доброта. Несмотря на сложное нынешнее время, когда нас пытаются представить врагами, люди сохраняют эту открытость и доброту. Это самое ценное и приятное, что мы здесь видим, — рассказал немецкий турист.
В древний Суздаль приезжают не только для того, чтобы походить по церквям и монастырям. По словам гида по городу Александра Варламова, больше сюда стремятся туристы, которые хотят представить, каким был типичный русский город 200−300 лет назад. Застройка выше трех этажей здесь запрещена, поэтому, если подняться на какую-нибудь высокую точку, город оказывается как на ладони. Примерно так, как выглядит Суздаль сейчас, например, выглядела Москва в середине XIX века.
— Есть такая байка, что, якобы, в 60-е годы то ли банкир Ротшильд, то ли Рокфеллер приехал в Суздаль, посмотрел на эту старину и сказал: «Я богатый человек, но если бы мне отдали этот город в аренду на несколько лет, то я бы удвоил свое состояние». Скорее всего это байка. Но, кстати, еще в советские времена в верхах задумались над созданием такого туристического центра, куда можно было бы привезти иностранцев, чтобы показать им русскую глубинку и не показывать лишнего. Оказалось, что такой город есть. Это Суздаль, — отметил Варламов.
В Суздале любила бывать и советская интеллигенция. Практически нетронутой во времена СССР осталась архитектура одного из древнейших городов Владимирской области — вероятно, как раз из-за своего особого исторического значения: все-таки город сыграл значительную роль в укреплении российской государственности. Сохранились и старинные иконы, украшения и оружие — большая часть артефактов собрана в музейном комплексе «Суздальский кремль».
Еще один неофициальный статус Суздаля — киностолица, в локациях которой снято более 80 фильмов. Оригинальный реквизит, декорации и костюмы из них разместились на специальной иммерсионной площадке на центральной Торговой площади. Пространство «Суздаль в кино» развернулось в основной день празднования, 10 августа. Посетители также могли пройтись непосредственно по местам съемок классических отечественных лент.
— Первым из режиссеров сюда приехал Сергей Бондарчук еще в 1963 году. Он выбирал натуру для съемок фильма «Война и мир». Работать он здесь не стал, но среди кинематографистов прошел слух, что здесь можно снимать исторические фильмы. Поэтому сюда активно каждый год приезжают кинематографисты, — рассказал Александр Варламов.
Выступить для жителей и гостей Суздаля приехало много артистов, но негласными хедлайнерами стали Пелагея и Дима Билан. Последний под песни «Держи» и «Любовь» закрывал концерт в основной день празднования юбилея. Также на концерте выступили Роман Мирошниченко, группа «БИСквит», ансамбль «Белогорье» и другие. Завершился праздник в воскресенье духовной программой. В храмах и монастырях Суздаля прошла божественная литургия, а на Торговой площади состоялся крестный ход.
Как рассказала «Известиям» мэр Суздаля Алиса Бирюкова, за годы подготовки к 1000-летию в город было вложено более 8 млрд рублей. На его территории появилось большое количество общественных пространств, парков и садов. Более 40 улиц были полностью модернизированы, совершенно изменилась коммунальная инфраструктура. Как итог — в городе большой приток новых жителей, в том числе из мегаполисов. Суздаль, отметила Бирюкова, переживает новый этап своего развития, и датами юбилея оно не ограничится.