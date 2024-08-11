Русский и народный: как Суздаль три дня праздновал 1000-летие

— Есть такая байка, что, якобы, в 60-е годы то ли банкир Ротшильд, то ли Рокфеллер приехал в Суздаль, посмотрел на эту старину и сказал: «Я богатый человек, но если бы мне отдали этот город в аренду на несколько лет, то я бы удвоил свое состояние». Скорее всего это байка. Но, кстати, еще в советские времена в верхах задумались над созданием такого туристического центра, куда можно было бы привезти иностранцев, чтобы показать им русскую глубинку и не показывать лишнего. Оказалось, что такой город есть. Это Суздаль, — отметил Варламов.