Ушёл из жизни бывший сенатор от Омской области

«Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром. Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта» — слова соболезнования выразил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.