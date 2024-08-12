Ушёл из жизни бывший сенатор от Омской области

Печальную новость сообщили в официальной группе в «ВКонтакте» «Всероссийской федерации самбо». Утром 11 августа умер Асламбек Ахмедович Аслаханов, советник президента России по проблемам Северо-Кавказского региона (2004—2008), генерал-майор милиции МВД СССР, доктор юридических наук, профессор, государственный советника Российской Федерации 1-го класса, заслуженный мастер спорта России по самбо. С 2008 по 2012 год Асламбек Аслаханов представлял правительство Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
«Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром. Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта» — слова соболезнования выразил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Редакция Om1 выражает глубочайшие соболезнования близким и семье Асламбека Ахмедовича.