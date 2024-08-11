Telegram столкнулся с угрозой блокировки в Турции

Доступ к Instagram вернули спустя десять дней. По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, в ходе переговоров с представителями платформы они пообещали выполнить условия Анкары. Чиновник уточнил, что речь в том числе идет о «цензуре» в отношении контента и об удалении материалов, которые запрещены турецким законодательством.