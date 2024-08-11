Погода в Ростове-на-Дону 12−16 августа: порадует солнце и прохлада

В Ростове-на-Дону на предстоящей рабочей недели жара немного спадет. По прогнозам синоптиков, с 12 по 16 августа в донской столице ожидается солнечная погода. Публикуем подробный прогноз Ростовского гидрометрцентра.
В понедельник, 12 августа, в Ростове-на-Дону рабочее утро начнется с переменной облачности и +21 градуса. Ближе к трем часам дня облака рассеются, а воздух прогреется до +29 градусов. Вечером станет прохладнее на несколько градусов, а в ночное время столбики термометров опустятся до отметки в +23 градуса. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.
Во вторник, 13 августа, на протяжении всего дня ожидается солнечная погода. Температура также порадует ростовчан. Утром в городе будет прохладно — до +16. Днем максимальная отметка на термометрах составит + 28 градусов, а вечером и ночью ожидается до +23 — +17 градусов. Также в этот день будет слабый ветер до 11 метров в секунду.
В среду, 14 августа, погода будет аналогичной. Солнце продолжит радовать ростовчан. Утром столбики термометров покажут до +21 градуса. В дневное время возможна небольшая облачность, а температура воздуха составит до +28 градусов, а вечером +26 — +20. Порывы ветра достигнут до пяти метров в секунду.
В четверг, 15 августа, утро начнется с температуры в +21 градус и ясной погоды. Днем столбики термометров покажут до +28 градусов, а вечером ожидается переменная облачность и +26. Ночью термометры опустятся до +20 градусов. Скорость ветра в этот день достигнет пяти метров в секунду.
В пятницу, 16 августа, в Ростове-на-Дону утром будет до +21 градуса. Днем температура воздуха составит до +29 градусов. Отметим, что пятница станет самым жарким днем на рабочей неделе. Вечером температура упадет до +27 градусов, а ночью ожидается до +20 и небольшая облачность. Также в этот день порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
В Ростовской области в части муниципалитетов ожидается также облачная погода. Местами возможен небольшой дождь, порывы ветра не будут превышать десяти метров в секунду. Средняя температура утром составит до +20 — +21 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов, а вечером станет прохладнее на несколько градусов — +27. Ночью во многих районах ожидается до +14 градусов.