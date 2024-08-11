Погода в Ростове-на-Дону 12−16 августа: порадует солнце и прохлада

Во вторник, 13 августа, на протяжении всего дня ожидается солнечная погода. Температура также порадует ростовчан. Утром в городе будет прохладно — до +16. Днем максимальная отметка на термометрах составит + 28 градусов, а вечером и ночью ожидается до +23 — +17 градусов. Также в этот день будет слабый ветер до 11 метров в секунду.