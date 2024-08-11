Раздробленные кости дважды собирали по частям: Под Ростовом люди спасают расстрелянного из винтовки пса Бублика

Сейчас ветеринары продолжают следить за состоянием раненных собак. Оба пса идут на поправку, однако им требуется тщательный уход и забота. После выздоровления Бублик вернется на свою улицу, где его ждут местные жители, которые уже привязались к нему. А вторая раненная дворняга вернется в дачный кооператив, где он был найден. Горожане надеются, что ему удастся восстановить подвижность задних лап.