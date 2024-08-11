Раздробленные кости дважды собирали по частям: Под Ростовом люди спасают расстрелянного из винтовки пса Бублика

В Новочеркасске ветеринары спасают раненную дворнягу по кличке Бублик. Об этом «КП- Ростов-на-Дону» рассказал директор приюта для животных Илья Нурутдинов. В двухлетнего кобеля выстрелили из винтовки. Происшествие случилось 3 августа на улице Молодежной.
БЫЛ ВЕРНЫМ ДРУГОМ ВСЕМУ ДВОРУ.
По словам директора приюта, Бублик с щенячьего возраста живет на этой улице. Малыш сразу же полюбился местным жителям. Поэтому многие его подкармливали различными лакомствами и не могли пройти мимо, не почесав за ушком верного пса. Горожане даже помогли его маме и вылечили, когда ту сбила машина.
— Мать Бублика попала к нам около года назад. Собака попала под колеса автомобиля. Мы ее лечили около полугода, она была в тяжелом состоянии. Однако смогла выкарабкаться. Сейчас конечно собака стерилизована, — рассказал Илья.
НАШЛИ ИСПУГАННЫМ И РАНЕННЫМ.
По словам местных, ночью они услышали визг и суматоху, а на утро одна из жительниц обнаружила Бублика совсем запуганного и обессиленного. Когда женщина подошла ближе, то увидела, что лапа пса была сильно ранена и кровоточила. Его сразу же доставили в приют, а затем в ветеринарную клинику.
— Рентген показал, что у него огнестрельное ранение. У пса раздроблены кости правого плеча. Ему сделали операцию, установили штифты, — поделился Илья Нурутдинов.
После операции «здоровяк» был на передержке. Однако почувствовав себя хорошо, пес решил неожиданно спрыгнуть с дивана. Из-за неудачного маневра один из штифтов выпал и снова повредил лапу.
Бублик перенес еще одну операцию 10 августа, где врачи буквально заново собрали лапу по частям. Сейчас он снова на передержке и идёт на поправку, только теперь Бублик стал более аккуратным и пока обходится без активностей.
НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ.
— За последнюю неделю у нас два таких случая. Сейчас у второго пса Сармата две пули — в брюшной полости и позвоночнике. К счастью, сильных повреждений от ранений нет. Однако у животного сильная контузия, пес передвигается только на передних лапах, — поделился директор приюта.
Сейчас ветеринары продолжают следить за состоянием раненных собак. Оба пса идут на поправку, однако им требуется тщательный уход и забота. После выздоровления Бублик вернется на свою улицу, где его ждут местные жители, которые уже привязались к нему. А вторая раненная дворняга вернется в дачный кооператив, где он был найден. Горожане надеются, что ему удастся восстановить подвижность задних лап.
Кто мог такое сотворить, жители догадываются, но выстрелы не попали на камеру наблюдения, так что доказательств нет.
— В случае с Сарматом, дело было в дачном кооперативе. Возможно, подростки раздобыли поиграться пневматическое оружие, из которого ранили животное. А в Бублика стреляли из огнестрельного оружия. Если у подобного случая будут свидетели или он попадет на камеру, мы обязательно напишем заявление в полицию.