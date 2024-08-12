Благодарное слово о геологе, писателе, бродяге Олеге Куваеве, родившемся 90 лет назад

«Я всегда верил в то, что для каждого… человека есть его работа и есть его географическая точка для жизни… Я знаю многих людей с великолепными и любимыми специальностями, которые работают клерками в каких-то конторах, лишь бы не уезжать из Москвы. Это было бы можно понять, если бы они любили именно этот город. Они его не любят, но престижно жить в центре… Жизнь не на своем месте и не в своей роли — одна из худших бед, на которые мы обрекаем сами себя», — говорил Куваев.