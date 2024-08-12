Голоса на улице: Feduk спел в парке Горького, Билан — на 1000-летии Суздаля

Самым обсуждаемым героем столичной светской повестки на прошлой неделе стал Гаспар Ноэ. Французский режиссер, снявший, в частности, «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем, неожиданно посетил Москву. «Известия» подробно рассказывали о визите зарубежной знаменитости. Запомнилась, впрочем, минувшая неделя и другими светскими событиями. Телеведущая Ассоль, галерист Полина Аскери и многие другие посетили мероприятие в честь модной коллаборации на Патриарших прудах. Feduk устроил уличный концерт в парке Горького, а Дима Билан и Пелагея выступили на 1000-летии Суздаля. «Известия» — о новостях шоу-бизнеса и светских событиях прошлой недели.
В столицу пришла пасмурная погода, и желания выбираться на ивенты у светской Москвы несколько поубавилось. Оживились герои хроники к среде. 7 августа они встретились на Патриарших прудах, где прошло мероприятие по случаю модной коллаборации Kapsûla и Sexy Fish Jewelry. Гостей, преимущественно женского пола, собралось достаточно, чтобы не поместиться в помещении и занять всё свободное пространство на улице. В итоге то и дело приходилось слышать от любопытствующих прохожих: «А что здесь сегодня происходит?» Некоторые даже воспользовались удачей встретить кого-то из своих кумиров и подходили сфотографироваться с ними. Среди гостей были телеведущая Ассоль (жена рэпера ST), галерист Полина Аскери и многие другие.
На следующий день — в четверг, 8 августа, — одной из точек притяжения стала Плюс Дача в парке Горького. Поводом собрать там публику было мероприятие из серии «Тот самый концерт». Его героем стал российский певец Feduk. Шоу объединило городскую романтику и дерзкий дух улиц — главные источники вдохновения артиста. Свои хиты он исполнял под фонарем на фоне бетонного забора с граффити — специально созданных для уличного концерта декораций. Зрители прыгали и хлопали в ладоши под «Краски», поднимали к небу фонарики на смартфонах под «Хлопья летят наверх», танцевали под «Амазонку», а в финале хором пели один из любимых хитов «Розовое вино».
В субботу, 10 августа, светская публика устремилась в Noconcept, который на один вечер превратился в райский солнечный островок на карте пасмурной в эти дни Москвы. Бренд отмечал 11-летие в стиле пляжной вечеринки. Не устояли перед удовольствием ненадолго переключиться и погрузиться в отпускную атмосферу актрисы Ксения Суркова и Екатерина Молоховская. Встречали гостей хозяева приема, будто приглашая на борт, — в белых морских бескозырках и полосатых тельняшках. В небольшом вагончике, который припарковался у входа, угощали уличной едой — хот-догами, картошкой и бататом фри. Для полного погружения нашелся даже песок, который усыпал одну из зон с лежаком. За музыкальное настроение в этот вечер отвечали DJ Ginsburg и DJ Rosenberg. Под занавес мероприятия собравшиеся сконцентрировались на улице, вместе провожая ненадолго выглянувшее солнце.
Самый большой праздник прошел в выходные в Суздаля — город отметил 1000-летие. Растянулись гулянья в честь юбилея жемчужины Золотого кольца России на целых три дня — с 9 по 11 августа. Программа вместила в себя десятки разных активностей от ярмарок до фестиваля живой истории и боевого фехтования. Гости съехались не только из других городов, но и стран. Немец Даниэль Каренбауэр, например, приехал в Суздаль из города Гейдельберг. «Известиям» он рассказал, что путешествует по России с компанией, в которой есть представители Германии, Швейцарии и Австрии. Все они приятно впечатлены увиденным.
— Больше всего нас поразили и поражают люди. Именно их сердечность и доброта. Несмотря на сложное нынешнее время, когда нас пытаются представить врагами, люди сохраняют эту открытость и доброту. Это самое ценное и приятное, что мы здесь видим, — рассказал немецкий турист.
Приехали на юбилей и звезды отечественной эстрады. Еще в пятницу на одной из праздничных локаций, а раскинулось по городу их много, музыкальное настроение задавали «Бурановские бабушки».
Одной из ключевых точек на следующий день стала фольклорно-гастрономическая площадка «Суздаль встречает гостей!». Название говорит само за себя — публику угощали блюдами локальной кухни. Зрелищами тоже побаловали. Хедлайнерами стали Роман Мирошниченко, Пелагея, группа «БИСквит» и ансамбль «Белогорье». В финале выступил Дима Билан, который под песни «Держи» и «Любовь» закрывал концерт в основной день празднования юбилея.