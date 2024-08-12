Голоса на улице: Feduk спел в парке Горького, Билан — на 1000-летии Суздаля

В субботу, 10 августа, светская публика устремилась в Noconcept, который на один вечер превратился в райский солнечный островок на карте пасмурной в эти дни Москвы. Бренд отмечал 11-летие в стиле пляжной вечеринки. Не устояли перед удовольствием ненадолго переключиться и погрузиться в отпускную атмосферу актрисы Ксения Суркова и Екатерина Молоховская. Встречали гостей хозяева приема, будто приглашая на борт, — в белых морских бескозырках и полосатых тельняшках. В небольшом вагончике, который припарковался у входа, угощали уличной едой — хот-догами, картошкой и бататом фри. Для полного погружения нашелся даже песок, который усыпал одну из зон с лежаком. За музыкальное настроение в этот вечер отвечали DJ Ginsburg и DJ Rosenberg. Под занавес мероприятия собравшиеся сконцентрировались на улице, вместе провожая ненадолго выглянувшее солнце.