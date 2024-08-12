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Что можно и нельзя делать в день Силуана 12 августа на день Силы

Узнали приметы и запреты на день Силуана, который отмечают 12 августа.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 12 августа вспоминает святых Силуана, а также Силу. В народе празднуют день Силуана, Силин день. Есть еще одно название — день Силы.

Что нельзя делать 12 августа

Не следует заниматься работой, связанной с использованием колюще-режущих предметов. Считается, что можно получить серьезную травму. Не стоит чревоугодничать. Запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Что можно делать 12 августа

По традиции, 12 августа принято ходить в церковь и молиться святым. У них просили крепкого здоровья. Кроме того, также просили и о хорошем урожае меда. Все дело в том, что святых Силуана и Силу считали покровителями пасечников.

Согласно приметам, большое количество паутины предвещает теплые дни. Жаркая погода предупреждает про дождь. В том случае, если много ягод рябины, то осень выдастся ранней и дождливой.