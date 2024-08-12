Результаты расследования авиакатастрофы в Бразилии будут опубликованы в течение 30 дней

Бразильские метеорологи отметили, что в штате Сан-Паулу прогнозировалось сильное образование льда незадолго до крушения самолета. Однако в авиакомпании Voepass поспешили указать, что погодные условия находились на приемлемом для самолета уровне. То же самое подтвердили и в Центре по расследованию и предотвращению авиационных происшествий ВВС Бразилии: модель самолета ATR-72−500 приспособлена к полетам и в более неблагоприятных метеорологических условиях.