Результаты расследования авиакатастрофы в Бразилии будут опубликованы в течение 30 дней

Погодные условия и скопление льда на крыльях называются среди возможных причин катастрофы самолета компании Voepass в бразильском штате Сан-Паулу, в результате которой погибли все 62 человека, находившихся на борту. Однако это версии на уровне СМИ и экспертов, а власти страны пока проводят расследование и воздерживаются от гипотез.
По предварительным данным, самолет находился в исправном состоянии, все лицензии были обновлены, а экипаж не сообщал о каких-либо чрезвычайных ситуациях или проблемах на борту. «Вся команда была компетентной», — заверил директор Voepass Эдуарду Бош. Он назвал все озвучиваемые причины домыслами.
На видеокадрах, снятых очевидцами происшествия, видно, как двухмоторный пассажирский самолет падает практически вертикально вниз, вращаясь по спирали. Авиационные эксперты предупреждают, что анализ авиакатастрофы только лишь с помощью изображений может привести к неправильным выводам о причинах трагедии.
Бразильские метеорологи отметили, что в штате Сан-Паулу прогнозировалось сильное образование льда незадолго до крушения самолета. Однако в авиакомпании Voepass поспешили указать, что погодные условия находились на приемлемом для самолета уровне. То же самое подтвердили и в Центре по расследованию и предотвращению авиационных происшествий ВВС Бразилии: модель самолета ATR-72−500 приспособлена к полетам и в более неблагоприятных метеорологических условиях.
Следователям удалось обнаружить оба черных ящика на месте происшествия. Они были направлены в лаборатории для проведения анализа. В настоящее время следователи работают над извлечением данных из бортовых самописцев и, несмотря на серьезность повреждений, специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное. Ожидается, что результаты расследования будут опубликованы в течение 30 дней.
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