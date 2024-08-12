Русская красавица четыре года ждала смертной казни после предательства жениха-иностранца: она попала в тюрьму, а он уже флиртовал с новой жертвой

— Заключенных из России было позволено посещать раз в три месяца. А после перевода в другой город и того реже — раз в полгода. Лишь раз ей позволили позвонить с чужого телефона. Приехать самим у нас возможности не было: слишком дорогие билеты. Поэтому к Маше приезжал консул. За неделю до его поездки в тюрьму меня оповещали. За это время успевала написать письмо в электронном виде и передать его. В Хошимине его распечатывали и относили Маше.