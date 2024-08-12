Русская красавица четыре года ждала смертной казни после предательства жениха-иностранца: она попала в тюрьму, а он уже флиртовал с новой жертвой

Десять лет ожидания во вьетнамской тюрьме и теперь уже скорое возвращение на родину. Ростовчанку Марию Дапирка дома очень ждут в России родные и близкие.
Напомним, девушку задержали в аэропорту Хошимина с крупной партией наркотиков в чемодане. Сама Маша уверяет, что не знала об их существовании. Ее окружение считает, что кокаин ей положил жених-нигириец, с которым она познакомилась в Таиланде.
Молодые собирались пожениться. Летели знакомиться с мамой невесты. Но, сославшись на неотложные дела, парень в последний момент поменял билет, пообещав приехать позже.
Марии грозила смертная казнь. Однако суд приговорил ее к пожизненному лишению свободы. И вот на днях стало известно, что власти Вьетнама передали россиянку особому конвою ФСИН РФ для дальнейшей экстрадиции на родину и отбывания наказания по российским законам.
Ее мама Ольга поделилась с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону», как проходят мучительные дни в ожидании, и что дочь пишет из места заключения.
«ВСЕ РАВНО СТРАШНО ЗАГАДЫВАТЬ… “.
— Наконец-то точно известно, что Машу переводят в Россию. Но все равно страшно загадывать, — признается Ольга.
За те десять лет, что ее дочь в тюрьме, мама уже привыкла надеяться с осторожностью. Ведь еще четыре года Маша была на волосок от смерти: пока власти Вьетнама решали, казнить задержанную или посадить пожизненно. Выбрали второе.
И вот чуть ли не каждый день Ольга рассматривает на столе десятки писем от дочери с чужбины, а еще — ее детские фото. На них девочка с полуулыбкой смотрит в камеру.
— Она с детства была с активная, общительная, а еще с характером — настойчивая. Если чего-то захотела — всегда добивалась. Правда, получив, иногда понимала, что это совсем не то, что ей нужно, — вспоминает мама.
МАША РОСЛА В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ.
Женщина признается: и сейчас, и тогда приходилось непросто — какое-то время она воспитывала двоих детей одна. И лишь спустя время встретила второго супруга. Так появился младший сын, третий ребенок в многодетной семье. Сейчас он уже служит в армии.
Несмотря на все сложности, мама всегда старалась находить ключик ко всем детям:
— Помню, как однажды загорелось ей бросить художественную школу. Так, еле отговорила! А потом поступила в вуз и стала художницей. И, кстати, по сей день присылает из тюрьмы открытки со своими картинками. Рисование для нее отдушина. Вот и решение поехать в Таиланд на заработки — в ее духе. Но тут отговорить я уже не смогла.
«НИКА ВИДЕЛИ В ТАИЛАНДЕ УЖЕ С НОВОЙ ДЕВУШКОЙ “.
Мама листает фотографии, и кажется, будто в какой-то другой жизни ее Маша отправилась в отпуск в Таиланд. Влюбившись в эту страну, она поехала туда на год, чтобы зарабатывать на квартиру в России.
Там же девушка познакомилась с парнем из Нигерии по имени Ник. Думала, что у них все будет серьезно. Они даже собирались в гости к будущей свекрови в Россию. Вот только в последний момент у Ника не получилось. Он отправил невесту лететь первой, подарив ей чемодан, а сам обещал подоспеть другим рейсом.
Надеясь, что разлука будет недолгой, Мария летела с пересадкой во вьетнамском Хошимине. В аэропорту на россиянку неожиданно обратила внимание охрана и увела на досмотр. В чемодане нашли 2,7 килограмма наркотиков. Тогда 26-летнюю ростовчанку отправили в местную тюрьму: ждать своей участи.
Тем временем жених внезапно пропал с радаров. Родные ростовчанки уверены, что он подарил девушке чемодан с потайным дном, о котором она даже не знала. Туда же положил запрещенные вещества. Но к этой версии во Вьетнаме всерьез сначала не отнеслись. За перевозку наркотиков в этой стране грозит смертная казнь. Четыре года шла борьба против самого худшего. Однако суд все же приговорил Марию Дапирка к пожизненному заключению. И эта была огромная в той ситуации победа.
— Спустя какое-то время после задержания до нас доходили сведения, что знакомые снова видели Ника в Таиланде уже с новой девушкой. Наверное, обхаживал аналогичную жертву, — считает Ольга. — Правда, уже лет семь или восемь мы о нем больше ничего не слышали.
«В ТЮРЬМЕ МАШУ НАВЕЩАЛ КОНСУЛ “.
А Мария все это время отбывает наказание в тюрьме. И ее родные, насколько это возможно, стараются поддерживать связь с близким человеком.
— Заключенных из России было позволено посещать раз в три месяца. А после перевода в другой город и того реже — раз в полгода. Лишь раз ей позволили позвонить с чужого телефона. Приехать самим у нас возможности не было: слишком дорогие билеты. Поэтому к Маше приезжал консул. За неделю до его поездки в тюрьму меня оповещали. За это время успевала написать письмо в электронном виде и передать его. В Хошимине его распечатывали и относили Маше.
Женщина говорит, что и ее письма, и осужденной изучали практически под лупой.
— Всю переписку читали с переводчиком.
В своих Мария рассказывала, как ей живется в неволе.
— Жила в комнате с двумя русскими девчонками. Одна уже года полтора как освободилась. А другую также задержали с запрещенными веществами. Она получала на их почте какие-то лекарства, вроде как для снижения веса.
«ПЛЕЛА РЫБАЦКИЕ СЕТИ И ВЫРАЩИВАЛА ОВОЩИ “.
И, если письма от дочери — тоже обычные распечатки машинописного текста, то дороже их — рисунки, написанные машиной рукой.
— Когда от местной почты в тюрьме еще принимали письма и посылки, Маша просила прислать ей краски, кисти и карандаши. Получив эту посылку, она рисовала нам с братьями милые открытки на каждый праздник. А, поскольку их забирали раз в три месяца, то могла одной посылкой получить поздравления и на Новый год, и на 23 февраля и на 8 Марта.
Описывала ростовчанка и свой быт:
— Поначалу они там плели рыбацкие сети. А сейчас занимаются уборкой территории, выращивают овощи. Она же в последние годы до ареста была вегетарианкой. Кормят же там практически одним рисом. Так что даже поправилась немного на нем. Даже не знаю, что ей приготовить, когда пустят на свидание в российской колонии, и если можно будет делать передачки.
Из писем мама увидела, насколько дочь за эти годы изменилась.
— Видно, что у нее поменялось мировоззрение, она повзрослела. Пишет, что раскаивается во всех поступках, которыми меня когда-либо огорчала.
«ТУТ НИКАКОЕ ЗДОРОВЬЕ НЕ ВЫДЕРЖИТ! “.
Все эти годы Ольга билась за то, чтобы ее дочь перевели в Россию. Во-первых, в нашей стране нет пожизненного заключения для женщин, а самый длительный срок — 25 лет. Десять из них Маша уже отсидела. Во-вторых, здесь мать и дочь могли бы рассчитывать на свидания.
Однако борьба была не простой: на все прошения мамы из всех инстанций приходили отписки за отписками.
— Уже десять лет в напряжении. Тут никакое здоровье не выдержит. Вспоминаю, как Машу нелегко отпускала на заработки. Но не в тюрьму же ее провожала! К кому я только не обращалась после случившегося, даже на прямую линию к президенту России. И, к счастью, дело сдвинулось с мертвой точки.
В конце концов ходатайство матери рассмотрел и удовлетворил ростовский суд. Он вынес свой приговор. Приговорив Дапирка к лишению свободы сроком на 13 лет и четыре месяца в колонии общего режима. По информации Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, в указанный срок засчитано и содержание россиянки под стражей во Вьетнаме в течение четырех лет из расчета один день под стражей за полтора дня в колонии. Получается, что Мария должна будет отсидеть на родине в местах заключения еще около семи лет.
«АДВОКАТСКАЯ ПОДДЕРЖКА НАМ ТОЧНО ПОНАДОБИТСЯ “.
— Это было еще в феврале 2023 года. Но документы в консульство поступили уже в конце года. После чего представители ведомства оповестили о решении Машу и нас.
До недавнего времени Ольга не знала, пойдет ли система исполнения наказаний во Вьетнаме на передачу заключенной. Но буквально на днях маме сообщили, что дочь действительно вернется в Россию.
Победив в этом бою за своего ребенка, мама готовится к следующему. Сейчас все мысли Ольги о том, как найти грамотного правозащитника.
— Адвокатская поддержка нам точно понадобится. Очень надеюсь, что дадут возможность позвонить ей в колонию, а потом и встретиться, передать ей что-нибудь вкусненькое.
У нее, наверное, поменялись вкусы, так что надо сначала узнать, чего дочка хочет. Но главное — что смогу, наконец, ее увидеть и обнять.