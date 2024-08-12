Синоптики предупредили о похолодании. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске на неделю с 12 по 18 августа

Первая декада августа подошла к концу, а в столице Приангарья температура воздуха совсем еще июльская — что ни день, то +30 градусов. Так будет и в понедельник. В региональном центре 12 числа днем жара до +28…+30 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Однако, совсем скоро в городе похолодает. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 12 по 18 августа.