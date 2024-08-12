Синоптики предупредили о похолодании. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске на неделю с 12 по 18 августа

Первая декада августа подошла к концу, а в столице Приангарья температура воздуха совсем еще июльская — что ни день, то +30 градусов. Так будет и в понедельник. В региональном центре 12 числа днем жара до +28…+30 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Однако, совсем скоро в городе похолодает. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 12 по 18 августа.
— В понедельник, 12 августа, в Иркутске переменная облачность, без осадков, вечером кратковременный дождь, гроза, — уточняют прогноз в Иркутском Гидрометцентре. — Ветер дует юго-восточный со скоростью 4−9 м/с и с переходом на северо-западный до 8−13 м/с. Температура днем +28…+30.
Похолодание в столице Приангарья начнется во вторник. По данным Гидрометцентра России, 13 августа в Иркутске ночью +15, облачно и вероятность дождя — 91%. Днем продолжит идти небольшой дождь — выпадет до 0.3 миллиметров осадков, а столбики уличных термометров поднимутся только до +21 градуса. Небо затянут облака.
Облачная погода ожидается в городе на Ангаре и в среду. Ночью 14 августа небесная канцелярия временами все еще будет присылать осадки, за окном похолодает до +13 градусов. Днем синоптики Гидрометцентра страны дождя уже не обещают, а вот прохлада задержится. В этот будний день воздух прогреется только до +21 градуса.
— 15 июня в Иркутске ночью облачно, без осадков, +13 градусов, — сообщают метеорологи Гидрометцентра России. — Днем в четверг также облачно, без осадков и +22 градуса.
На этом сюрпризы от природы не закончатся. В пятницу к нам снова вернется летний зной. В ночь на 16 августа выпадет небольшой дождь, температура воздуха окажется +14 градусов, а вот днем ожидается небольшой кратковременный дождь и +26 градусов. На небе снова своими лучами заиграет солнце.
Погода в выходные 17−18 августа в Иркутске прогнозируется просто шикарная. Лето продолжит радовать сибиряков замечательными деньками, на 100% пригодными для прогулок, поездок на природу, походов и встреч с друзьями.
В субботу, как сообщает Гидрометцентр России, ночью +14, без осадков, днем 17 числа также без дождя и до +28 градусов. В ночь на 18 августа, по данным портала Гисметео, в областном центре уличные термометры покажут +15 градусов, а днем +29.
Такая нас ждет погода в Иркутске на неделю с 12 по 18 августа.