Боррель призвал Евросоюз ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля

Евросоюз должен рассмотреть введение санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за его призывы сократить помощь мирному населению сектора Газа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети Х.
По его словам, в то время как мир настаивает на прекращении огня в Газе, Бен-Гвир призывает к сокращению подачи топлива и помощи гражданскому населению.
«Как и зловещие заявления министра Смотрича (глава минфина Израиля Бецалель Смотрич — прим. ред.), это подстрекательство к военным преступлениям», — цитирует РИА Новости публикацию Борреля. Он подчеркнул, что. санкции должны быть на повестке дня Евросоюза.
Боррель также призвал правительство Израиля «недвусмысленно дистанцироваться» от подстрекательств к совершению военных преступлений и добросовестно участвовать в переговорах о немедленном прекращении огня.
Ранее Бен-Гвир неоднократно выступал против сделки с ХАМАС и прекращения войны в Газе. Он настаивал на необходимости идти до «победного конца».
Медлу тем, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич на днях выразил мнение, что блокирование гуманитарной помощи сектору Газа «оправданно и морально», даже если это приведет к гибели двух миллионов мирных жителей от голода.