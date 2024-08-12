Работники из Подмосковья стали реже приезжать в столицу

Маятниковая миграция — это ежедневные поездки на работу из одного населенного пункта в другой. Москва, являясь центром притяжения для «обычной» трудовой миграции россиян и граждан ближнего зарубежья, порождает и заметную маятниковую миграцию. Она только частично учитывается Росстатом, и для ее подсчета используются в том числе данные о перемещении абонентов сотовой связи. При этом учитывается наличие абонентов с несколькими сим-картами, с планшетами и иными подобными устройствами. На основе анализа сведений о местах проживания и работы по длительности пребывания из выборки также исключаются те, кто находится в столице проездом.