«Росатом»: Градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате атаки ВСУ

Градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения в результате произошедшей накануне вечером атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает госкорпорация «Росатом».
По ее данным, 11 августа в 20:20 и 20:32 по одной из двух градирен станции были нанесены два прямых удара украинскими ударными БПЛА.
В результате возник пожар с горением внутренних конструкций. К 23:30 силами МЧС основной пожар был потушен, передает РИА Новости сообщение «Росатома».
«Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб», — заявили в госкорпорации, добавив, что специалисты оценят угрозу обрушения конструкции, когда позволит обстановка.
Удар ВСУ наносили по охлаждающему оборудованию ЗАЭС, что позволяет считать эту атаку актом ядерного терроризма, подчеркнули в «Росатоме».
Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что инфраструктура станции впервые за все время обстрелов со стороны ВСУ получила настолько серьезные повреждения. По ее словам, нарушена физическая целостность ЗАЭС. Это беспрецедентная угроза ядерной безопасности, подчеркнула Яшина.
Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали звуки взрывов и видели сильный дым на Запорожской АЭС. В сообщении агентства также отмечается, что ЗАЭС уведомила его об атаке дрона на охладительные системы станции. При этом данных о последствиях атаки для ядерной безопасности МАГАТЭ не получала.