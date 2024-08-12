«Росатом»: Градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате атаки ВСУ

Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали звуки взрывов и видели сильный дым на Запорожской АЭС. В сообщении агентства также отмечается, что ЗАЭС уведомила его об атаке дрона на охладительные системы станции. При этом данных о последствиях атаки для ядерной безопасности МАГАТЭ не получала.