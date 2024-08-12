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Что произошло в Хабаровском крае к утру 12 августа

Двое детей пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Комсомольске.

Источник: Комсомольская правда

11 августа в Комсомольске произошла авария. Столкнулись автомобили Toyota Mark II и Honda Shuttle. Водитель «Тойоты» был пьян и нарушил дистанцию. Несовершеннолетние пассажиры получили травмы.

Вчера на восьмом километре дороги Советская Гавань — Ванино опрокинулся грузовик. Водитель нарушил правила дорожного движения. В результате автомобиль съехал с дороги в кювет. Мужчина получил травмы.

С 1 января 2025 года вся лесная техника в Хабаровском крае должна быть оснащена датчиками «Эра-Глонасс». Это позволит отслеживать передвижение и стоянку транспортных средств, включая номер автомобиля и его скорость. Меры направлены на борьбу с незаконными рубками.